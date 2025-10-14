T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Nachmittag fester
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 227,91 USD zu.
Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 227,91 USD. In der Spitze gewann die T-Mobile US-Aktie bis auf 230,06 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 230,00 USD. Zuletzt wechselten 139.911 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.
Am 04.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 276,49 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,32 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 208,39 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie.
Zuletzt erhielten T-Mobile US-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,59 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der T-Mobile US-Aktie wird bei 271,00 USD angegeben.
Am 23.07.2025 legte T-Mobile US die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 2,84 USD. Im letzten Jahr hatte T-Mobile US einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21,13 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,77 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von T-Mobile US veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass T-Mobile US ein EPS in Höhe von 10,39 USD in den Büchern stehen haben wird.
Alle: Alle Empfehlungen