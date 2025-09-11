T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken T-Mobile US am Nachmittag ins Plus

So entwickelt sich T-Mobile US

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die T-Mobile US-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 243,72 USD nach oben.

Die T-Mobile US-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 243,72 USD. Der Kurs der T-Mobile US-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 243,72 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 241,39 USD. Von der T-Mobile US-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 84.623 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 276,49 USD. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 11,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.09.2024 bei 195,52 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die T-Mobile US-Aktie 24,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten T-Mobile US-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,58 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 267,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte T-Mobile US am 23.07.2025. Das EPS wurde auf 2,84 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,49 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent auf 21,13 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte T-Mobile US am 23.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte T-Mobile US möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,80 USD je Aktie belaufen.

