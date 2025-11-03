Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing legt am Montagabend zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,8 Prozent auf 308,80 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 308,80 USD. Im Tageshoch stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 310,11 USD. Bei 302,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belief sich zuletzt auf 1.179.257 Aktien.

Am 17.10.2025 markierte das Papier bei 311,03 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,13 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,22 USD.

Taiwan Semiconductor Manufacturing ließ sich am 16.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,07 Mrd. USD – ein Plus von 40,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Taiwan Semiconductor Manufacturing 23,50 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 15.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,37 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belaufen.

