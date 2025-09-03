Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag im Minus

Taiwan Semiconductor Manufacturing im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 231,14 USD.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 231,14 USD abwärts. In der Spitze fiel die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 230,44 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 230,65 USD. Bisher wurden via New York 169.206 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 248,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 6,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,26 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 41,91 Prozent würde die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 2,13 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,34 USD aus.

Am 17.07.2025 lud Taiwan Semiconductor Manufacturing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,49 USD. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,27 Mrd. USD – ein Plus von 45,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Taiwan Semiconductor Manufacturing 20,82 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 16.10.2025 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,96 USD je Aktie in den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Büchern.

