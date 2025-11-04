Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 299,63 USD.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 299,63 USD. In der Spitze fiel die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 294,45 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 296,43 USD. Zuletzt wurden via New York 621.384 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Bei 311,03 USD markierte der Titel am 17.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,26 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Abschläge von 55,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,22 USD. Im Vorjahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,13 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.10.2025 vor. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 40,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33,07 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23,50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.01.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im Jahr 2025 10,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

