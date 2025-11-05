Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 296,75 USD.

Im New York-Handel gewannen die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papiere um 15:53 Uhr 0,9 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 296,75 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 291,98 USD. Bisher wurden heute 464.615 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.10.2025 auf bis zu 311,03 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 134,26 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 54,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,22 USD ausgeschüttet werden.

Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlichte am 16.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33,07 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Taiwan Semiconductor Manufacturing wird am 15.01.2026 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,35 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

