Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing tendiert am Dienstagabend tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 298,35 USD.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 298,35 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bisher bei 294,45 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 296,43 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.225.497 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Bei einem Wert von 311,03 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2025). 4,25 Prozent Plus fehlen der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 134,26 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,00 Prozent.

Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,13 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,22 USD aus.

Taiwan Semiconductor Manufacturing gewährte am 16.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,71 Prozent auf 33,07 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 15.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn in Höhe von 10,36 USD je Aktie aus.

