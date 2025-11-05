DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.565 +0,9%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1492 ±0,0%Öl63,54 -1,3%Gold3.988 +1,4%
DAX letztlich höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen in Grün -- Novo Nordisk enttäuscht -- BMW steigert Gewinn -- Allianz, Amazon, Rivian, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Krypto-Vermögen der Bundesrepublik aufgedeckt: So viele Bitcoins besitzen deutsche Behörden
Beträchtliches Kurspotenzial bei AppLovin-Aktie - Darum gibt es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank
Fokus auf Aktienkurs

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing legt am Mittwochabend zu

05.11.25 20:23 Uhr
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing legt am Mittwochabend zu

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 296,23 USD zu.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 296,23 USD. Kurzfristig markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 297,58 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 291,98 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.016.026 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Am 17.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 311,03 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,00 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 134,26 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 54,68 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Taiwan Semiconductor Manufacturing seine Aktionäre 2024 mit 2,13 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,22 USD je Aktie ausschütten.

Am 16.10.2025 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33,07 Mrd. USD im Vergleich zu 23,50 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Taiwan Semiconductor Manufacturing wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 15.01.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im Jahr 2025 10,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

