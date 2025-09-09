DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,26 +2,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin97.506 +0,1%Euro1,1737 +0,3%Öl66,25 -2,0%Gold3.636 -0,1%
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Grün -- US-Indizes schließen höher - neue Rekordhochs -- Figure-Aktie mit fulminantem Börsenstart -- NVIDIA, Synopsys, Clara Technologies, Opendoor im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid und US-Inflationsdaten: Darum verteidigt der Euro seine Tagesgewinne
Figure-Aktie legt fulminanten Börsenstart an der NASDAQ hin
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend mit Verlusten

11.09.25 20:24 Uhr
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 258,40 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,8 Prozent auf 258,40 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 258,24 USD. Bei 260,88 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belief sich zuletzt auf 1.009.832 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2025 auf bis zu 264,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 2,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 134,26 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,04 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,33 USD. Im Vorjahr erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre 2,13 USD je Wertpapier.

Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 30,27 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 20,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.10.2025 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,96 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

Nach Taiwan-Besuch: NVIDIA-Chef Huang rät zum Kauf von TSMC-Aktien

Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten

Stanley Druckenmiller: So sieht das Depot des Starinvestors im zweiten Quartal 2025 aus

