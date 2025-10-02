DAX24.420 +1,3%Est505.647 +1,2%MSCI World4.317 -0,1%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.770 +0,1%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1696 -0,3%Öl64,55 -1,3%Gold3.828 -1,0%
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
So entwickelt sich Taiwan Semiconductor Manufacturing

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing reagiert am Nachmittag positiv

02.10.25 16:10 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Im New York-Handel gewannen die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 289,66 USD. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 296,72 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 296,72 USD. Bisher wurden via New York 511.225 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 296,72 USD markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 134,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 115,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,29 USD aus.

Am 17.07.2025 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,49 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Taiwan Semiconductor Manufacturing noch ein Gewinn pro Aktie von 1,48 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,27 Mrd. USD – ein Plus von 45,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Taiwan Semiconductor Manufacturing 20,82 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.10.2025 vorlegen. Taiwan Semiconductor Manufacturing dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,98 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

