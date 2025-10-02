Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing reagiert am Nachmittag positiv
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Im New York-Handel gewannen die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 289,66 USD. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 296,72 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 296,72 USD. Bisher wurden via New York 511.225 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 296,72 USD markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 134,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 115,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,29 USD aus.
Am 17.07.2025 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,49 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Taiwan Semiconductor Manufacturing noch ein Gewinn pro Aktie von 1,48 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,27 Mrd. USD – ein Plus von 45,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Taiwan Semiconductor Manufacturing 20,82 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.10.2025 vorlegen. Taiwan Semiconductor Manufacturing dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,98 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie
Intel-Aktie rutscht ab: TSMC-Fantasie schwindet - Gewinnmitnahmen und enttäuschte Hoffnungen belasten
Intel-Aktie klettert weiter: Angeblich auch Gespräche mit TSMC über mögliches Investment
Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu
Übrigens: Taiwan Semiconductor Manufacturing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Taiwan Semiconductor Manufacturing
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Taiwan Semiconductor Manufacturing
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2016
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|18.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|12.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Deutsche Bank Securities
|28.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|14.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Citigroup Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|12.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Deutsche Bank Securities
|28.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|14.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Citigroup Corp.
|17.03.2011
|Taiwan Semiconductor Manufacturing overweight
|Morgan Stanley
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2016
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|01.06.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.2011
|Taiwan Semiconductor Manufacturing hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2009
|Taiwan Semiconductor Downgrade
|UBS AG
|06.01.2009
|Taiwan Semiconductor neues Kursziel
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2006
|Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
|Am Tech/ JSA Research
|08.03.2005
|Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
|Susquehanna Financial
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen