Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Donnerstagabend mit roter Tendenz

Taiwan Semiconductor Manufacturing im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Zuletzt ging es für die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 280,40 USD.

In der Spitze fiel die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 280,01 USD. Bei 289,16 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belief sich zuletzt auf 945.858 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 311,03 USD erreichte der Titel am 17.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Kursplus von 10,92 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 52,12 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 2,13 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,22 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.10.2025. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33,07 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.01.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im Jahr 2025 10,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

