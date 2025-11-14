Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Zuletzt sprang die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 283,78 USD zu.

Um 20:08 Uhr ging es für das Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 283,78 USD. Im Tageshoch stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 286,85 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 276,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.278.693 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 17.10.2025 auf bis zu 311,03 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 9,60 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,26 USD am 08.04.2025. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 111,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2024 2,13 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,22 USD aus.
Am 16.10.2025 äußerte sich Taiwan Semiconductor Manufacturing zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33,07 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Umsatz von 23,50 Mrd. USD eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.01.2026 erfolgen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie in Höhe von 10,34 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
Alle: Alle Empfehlungen