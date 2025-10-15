Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag gesucht

Blick auf Taiwan Semiconductor Manufacturing-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Zuletzt konnte die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,5 Prozent auf 303,37 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,5 Prozent auf 303,37 USD zu. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 306,00 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 306,00 USD. Zuletzt wurden via New York 763.578 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 307,26 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie somit 1,27 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 134,26 USD. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 125,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,13 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,28 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 17.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,27 Mrd. USD – ein Plus von 45,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Taiwan Semiconductor Manufacturing 20,82 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 16.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn in Höhe von 10,00 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

