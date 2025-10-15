DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.304 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1645 +0,3%Öl62,11 -0,3%Gold4.211 +1,7%
Kursentwicklung im Fokus

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Mittwochabend stärker

15.10.25 20:23 Uhr

15.10.25 20:23 Uhr
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Mittwochabend stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 303,61 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
261,00 EUR 1,00 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 2,6 Prozent auf 303,61 USD. Der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 306,32 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 306,00 USD. Bisher wurden heute 1.899.930 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 307,26 USD. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 1,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 134,26 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 55,78 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,28 USD, nach 2,13 USD im Jahr 2024.

Taiwan Semiconductor Manufacturing ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Taiwan Semiconductor Manufacturing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,27 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 16.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,00 USD je Aktie in den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

In eigener Sache

