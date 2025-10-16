Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Anleger schicken Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 302,91 USD.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 302,91 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 300,58 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 311,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.103.874 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Bei 311,03 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,26 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,13 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,27 USD.

Am 17.07.2025 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing ein EPS von 1,48 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 45,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 30,27 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 20,82 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Taiwan Semiconductor Manufacturing wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 15.01.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,99 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belaufen.

