Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Anleger schicken Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 302,91 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 302,91 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 300,58 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 311,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.103.874 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.
Bei 311,03 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,26 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,13 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,27 USD.
Am 17.07.2025 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing ein EPS von 1,48 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 45,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 30,27 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 20,82 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Taiwan Semiconductor Manufacturing wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 15.01.2026 vorlegen.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,99 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie
Ausblick: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Kooperation mit NVIDIA: Steht die Hitachi-Aktie vor neuen Impulsen?
Aktien von TSMC, Advantest & Co. stark: Analysten sehen Dominoeffekte
Übrigens: Taiwan Semiconductor Manufacturing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Taiwan Semiconductor Manufacturing
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Taiwan Semiconductor Manufacturing
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2016
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|18.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|12.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Deutsche Bank Securities
|28.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|14.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Citigroup Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|12.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Deutsche Bank Securities
|28.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|14.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Citigroup Corp.
|17.03.2011
|Taiwan Semiconductor Manufacturing overweight
|Morgan Stanley
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2016
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|01.06.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.2011
|Taiwan Semiconductor Manufacturing hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2009
|Taiwan Semiconductor Downgrade
|UBS AG
|06.01.2009
|Taiwan Semiconductor neues Kursziel
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2006
|Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
|Am Tech/ JSA Research
|08.03.2005
|Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
|Susquehanna Financial
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen