Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend mit Verlusten

21.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 294,10 USD.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
254,00 EUR -4,00 EUR -1,55%
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 294,10 USD. In der Spitze fiel die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 293,67 USD. Bei 299,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.233.102 Stück gehandelt.

Am 17.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 311,03 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 5,76 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,26 USD am 08.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 54,35 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,13 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,23 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.10.2025 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,07 Mrd. USD – ein Plus von 40,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Taiwan Semiconductor Manufacturing 23,50 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.01.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 10,38 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

