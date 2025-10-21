DAX24.336 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.947 -0,2%Bitcoin97.024 +2,1%Euro1,1611 -0,3%Öl60,92 ±-0,0%Gold4.138 -5,0%
So entwickelt sich Taiwan Semiconductor Manufacturing

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag mit Verlusten

21.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 296,22 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 296,22 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bisher bei 295,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 299,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 322.579 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 311,03 USD erreichte der Titel am 17.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,00 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (134,26 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 54,68 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,23 USD. Im Vorjahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,13 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlichte am 16.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz lag bei 33,07 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 40,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Taiwan Semiconductor Manufacturing dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 15.01.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn in Höhe von 10,38 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

