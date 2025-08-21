Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Taiwan Semiconductor Manufacturing im Fokus

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 227,92 USD.

Im New York-Handel gewannen die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papiere um 15:53 Uhr 0,3 Prozent. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 228,42 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 227,97 USD. Bisher wurden heute 197.356 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 248,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 8,92 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,26 USD am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,13 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,38 USD.

Taiwan Semiconductor Manufacturing ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 30,27 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 45,37 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie in Höhe von 9,98 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

David Tepper trennt sich von NVIDIA-Aktien und setzt auf diese KI-Aktie

TSMC-Aktie gesucht: Starkes Ergebniswachstum im zweiten Quartal - KI-Boom hält an

Chiptitel erholen sich von ASML-Dämpfer - Goldman und TSMC machen Mut