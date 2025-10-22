Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing stabilisiert sich am Mittwochnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 294,60 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 294,60 USD. Im Tageshoch stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 295,16 USD. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie sank bis auf 291,12 USD. Bei 294,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 362.273 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Am 17.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 311,03 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Kursplus von 5,58 Prozent wieder erreichen. Bei 134,26 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 54,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,13 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,23 USD.

Am 16.10.2025 legte Taiwan Semiconductor Manufacturing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Taiwan Semiconductor Manufacturing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,07 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 15.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im Jahr 2025 10,38 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

