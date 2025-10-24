Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing präsentiert sich am Freitagabend stärker

Taiwan Semiconductor Manufacturing im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 295,60 USD.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie konnte um 20:04 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 295,60 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 297,83 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 295,45 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 722.163 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 311,03 USD. Mit einem Zuwachs von 5,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 134,26 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,58 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,23 USD, nach 2,13 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.10.2025 vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,71 Prozent auf 33,07 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Taiwan Semiconductor Manufacturing wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 15.01.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,37 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

