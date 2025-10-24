Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing zeigt sich am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 295,78 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,7 Prozent auf 295,78 USD. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 297,83 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 295,45 USD. Bisher wurden via New York 319.247 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 311,03 USD an. Mit einem Zuwachs von 5,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 134,26 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 54,61 Prozent Luft nach unten.

Für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,23 USD ausgeschüttet werden.

Am 16.10.2025 legte Taiwan Semiconductor Manufacturing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Umsatz wurde auf 33,07 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,50 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.01.2026 veröffentlicht.

In der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

