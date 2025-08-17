Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing präsentiert sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 236,50 USD. Bei 238,19 USD markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 235,73 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 203.471 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Bei 248,25 USD erreichte der Titel am 18.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie somit 4,73 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 134,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 43,23 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,38 USD aus.

Am 17.07.2025 legte Taiwan Semiconductor Manufacturing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,49 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,27 Mrd. USD – ein Plus von 45,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Taiwan Semiconductor Manufacturing 20,82 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 16.10.2025 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 9,98 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

