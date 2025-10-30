Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 306,36 USD.
Um 15:53 Uhr stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 306,36 USD. Kurzfristig markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 307,30 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 303,00 USD. Zuletzt wechselten 587.668 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 311,03 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,52 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 134,26 USD. Abschläge von 56,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,13 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,23 USD.
Am 16.10.2025 legte Taiwan Semiconductor Manufacturing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Umsatz wurde auf 33,07 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,50 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 15.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,37 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen