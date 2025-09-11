Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kurs der Target

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Target. Die Aktionäre schickten das Papier von Target nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 91,04 USD.

Die Target-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 91,04 USD. Im Tief verlor die Target-Aktie bis auf 90,68 USD. Bei 91,19 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Target-Aktie belief sich zuletzt auf 86.660 Aktien.

Bei 161,39 USD erreichte der Titel am 16.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 77,27 Prozent Plus fehlen der Target-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 87,35 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,05 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Target-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,56 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Target 4,46 USD aus.

Target gewährte am 20.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Target im vergangenen Quartal 25,21 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Target 25,45 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Target am 12.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

