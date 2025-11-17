Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Target zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Bei der Target-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 89,83 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Target-Aktie um 15:52 Uhr im New York-Handel bei 89,83 USD. Bei 90,00 USD erreichte die Target-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Target-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 89,34 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,34 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 153.450 Target-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.11.2024 bei 158,42 USD. Mit einem Zuwachs von 76,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,37 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,96 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 4,46 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,56 USD aus.

Am 20.08.2025 äußerte sich Target zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,57 USD erwirtschaftet worden. Target hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,21 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Target am 19.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 25.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 7,83 USD je Aktie belaufen.

