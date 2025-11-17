Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Abend mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Target gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Target-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 89,31 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr ging es für die Target-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 89,31 USD. Die Abwärtsbewegung der Target-Aktie ging bis auf 89,21 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,34 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 442.981 Target-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2024 markierte das Papier bei 158,42 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Target-Aktie derzeit noch 77,38 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2025 bei 85,37 USD. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 4,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,56 USD. Im Vorjahr erhielten Target-Aktionäre 4,46 USD je Wertpapier.

Target ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 USD gegenüber 2,57 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 25,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Target-Bilanz für Q3 2025 wird am 19.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 25.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Target im Jahr 2027 7,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester