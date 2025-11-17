Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Abend mit Kurseinbußen
Die Aktie von Target gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Target-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 89,31 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Um 20:07 Uhr ging es für die Target-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 89,31 USD. Die Abwärtsbewegung der Target-Aktie ging bis auf 89,21 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,34 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 442.981 Target-Aktien umgesetzt.
Am 20.11.2024 markierte das Papier bei 158,42 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Target-Aktie derzeit noch 77,38 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2025 bei 85,37 USD. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 4,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,56 USD. Im Vorjahr erhielten Target-Aktionäre 4,46 USD je Wertpapier.
Target ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 USD gegenüber 2,57 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 25,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Target-Bilanz für Q3 2025 wird am 19.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 25.11.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass Target im Jahr 2027 7,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Target-Aktie
Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten
S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen
Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester
Übrigens: Target und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Target
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Target
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
Nachrichten zu Target Corp.
Analysen zu Target Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.01.2018
|Target Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.2016
|Target Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|19.05.2016
|Target Neutral
|MKM Partners
|25.02.2016
|Target Neutral
|MKM Partners
|19.11.2015
|Target Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.05.2017
|Target Sell
|Gordon Haskett
|01.03.2017
|Target Underweight
|Barclays Capital
|01.03.2017
|Target Underperform
|Wolfe Research
|19.05.2016
|Target Underweight
|Barclays Capital
|31.03.2016
|Target Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Target Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen