Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Target im Fokus

Die Aktie von Target zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Target nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 88,99 USD.

Das Papier von Target legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 88,99 USD. Kurzfristig markierte die Target-Aktie bei 89,28 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 87,84 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 123.742 Target-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 158,42 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 78,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 85,37 USD fiel das Papier am 11.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Target-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,56 USD. Im Vorjahr hatte Target 4,46 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Target gewährte am 20.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Target noch ein Gewinn pro Aktie von 2,57 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,95 Prozent zurück. Hier wurden 25,21 Mrd. USD gegenüber 25,45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 19.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Target rechnen Experten am 25.11.2026.

Experten taxieren den Target-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,24 USD je Aktie.

