Notierung im Blick

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target tendiert am Nachmittag fester

21.11.25 16:08 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Target. Das Papier von Target legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,2 Prozent auf 85,51 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
72,86 EUR -1,44 EUR -1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Target-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 85,51 USD. Die Target-Aktie zog in der Spitze bis auf 85,68 USD an. Bei 84,47 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 237.314 Target-Aktien den Besitzer.

Am 29.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,04 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 69,62 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 83,44 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Target-Aktie mit einem Verlust von 2,42 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Target-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,46 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,56 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Target am 19.11.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,85 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 25,27 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 25,67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Target dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.03.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 25.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Target einen Gewinn von 7,26 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu Target Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Target Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
05.01.2018Target Equal WeightBarclays Capital
12.09.2016Target Market PerformCowen and Company, LLC
19.05.2016Target NeutralMKM Partners
25.02.2016Target NeutralMKM Partners
19.11.2015Target NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.05.2017Target SellGordon Haskett
01.03.2017Target UnderweightBarclays Capital
01.03.2017Target UnderperformWolfe Research
19.05.2016Target UnderweightBarclays Capital
31.03.2016Target UnderweightBarclays Capital

