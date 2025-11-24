Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Target-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Target. Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 85,94 USD.

Die Target-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 85,94 USD. In der Spitze fiel die Target-Aktie bis auf 85,73 USD. Bei 87,63 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 115.593 Target-Aktien.

Bei 145,04 USD markierte der Titel am 29.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 68,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 83,44 USD. Mit einem Kursverlust von 2,91 Prozent würde die Target-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Target-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,46 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,56 USD.

Am 19.11.2025 äußerte sich Target zu den Kennzahlen des am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,51 USD, nach 1,85 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 25,27 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 1,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Target 25,67 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 25.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Target.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,26 USD je Target-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester