Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Dienstagabend mit grünen Vorzeichen
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Target. Im New York-Handel gewannen die Target-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.
Das Papier von Target legte um 20:06 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 85,94 USD. Im Tageshoch stieg die Target-Aktie bis auf 86,57 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 438.723 Target-Aktien den Besitzer.
Bei 145,04 USD erreichte der Titel am 29.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 68,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,44 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,91 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,56 USD. Im Vorjahr erhielten Target-Aktionäre 4,46 USD je Wertpapier.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Target am 19.11.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,85 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Target im vergangenen Quartal 25,27 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Target 25,67 Mrd. USD umsetzen können.
Am 10.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Target veröffentlicht werden.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,26 USD je Target-Aktie.
Nachrichten zu Target Corp.
Analysen zu Target Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
