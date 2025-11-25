DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.921 +0,2%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1582 +0,5%Öl62,40 -1,5%Gold4.130 -0,2%
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Dienstagabend mit grünen Vorzeichen

25.11.25 20:23 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Target. Im New York-Handel gewannen die Target-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Das Papier von Target legte um 20:06 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 85,94 USD. Im Tageshoch stieg die Target-Aktie bis auf 86,57 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 438.723 Target-Aktien den Besitzer.

Bei 145,04 USD erreichte der Titel am 29.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 68,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,44 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,91 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,56 USD. Im Vorjahr erhielten Target-Aktionäre 4,46 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Target am 19.11.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,85 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Target im vergangenen Quartal 25,27 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Target 25,67 Mrd. USD umsetzen können.

Am 10.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Target veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,26 USD je Target-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Target Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
05.01.2018Target Equal WeightBarclays Capital
12.09.2016Target Market PerformCowen and Company, LLC
19.05.2016Target NeutralMKM Partners
25.02.2016Target NeutralMKM Partners
19.11.2015Target NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.05.2017Target SellGordon Haskett
01.03.2017Target UnderweightBarclays Capital
01.03.2017Target UnderperformWolfe Research
19.05.2016Target UnderweightBarclays Capital
31.03.2016Target UnderweightBarclays Capital

