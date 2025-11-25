Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target zieht am Dienstagnachmittag an
Die Aktie von Target gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 85,11 USD zu.
Um 15:53 Uhr wies die Target-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 85,11 USD nach oben. Die Target-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 85,22 USD aus. Bei 85,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 193.369 Target-Aktien den Besitzer.
Am 29.01.2025 markierte das Papier bei 145,04 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 70,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Target-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,44 USD am 21.11.2025. Mit Abgaben von 1,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten Target-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,46 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,56 USD.
Target veröffentlichte am 19.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte Target 1,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Target hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,27 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,67 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Target wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.03.2026 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,26 USD je Target-Aktie.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
