NYSE-Titel GM- und Ford-Aktie unbeeindruckt: UAW-Chef sieht Verhandlungen mit Autokonzernen noch lange nicht am Ziel

Tarifvertrag

Die US-Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) ist nach Aussage ihres Vorsitzenden bei den Verhandlungen mit den Autokonzernen in Detroit über einen neuen Tarifvertrag von einem Ergebnis noch weit entfernt.

Die UAW bereite Streiks in ausgewählten Fabriken vor, wenn die Verträge am späten Donnerstag auslaufen. Gewerkschaftschef Shawn Fain sagte den Mitgliedern während einer Livestream-Übertragung am Mittwochabend, dass General Motors, Ford Motor und Stellantis sich den Forderungen der Gewerkschaft nach Lohnerhöhungen und anderen Prioritäten angenähert hätten. Er bezweifele aber, dass eine Einigung vor dem Ablauf der Frist am Donnerstag erzielt werden könne.

Fain sagte weiter, das Ziel der Gewerkschaft sei es, eine Einigung zu erzielen. Er forderte die Beschäftigten jedoch auf, sich auf einen Streik vorzubereiten und bestätigte, dass im Falle einer Arbeitsniederlegung zunächst nur eine begrenzte Anzahl von Fabriken bestreikt werden sollen. Er plane für Donnerstagabend eine weitere Videoansprache an die Mitglieder, um zu erfahren, welche Fabriken bestreikt werden sollen.

An der NYSE verloren die Aktien von Ford letztlich um 0,16 Prozent auf 12,62 US-Dollar, die von GM gingen letztlich unverändert bei 33,66 US-Dollar aus der Sitzung.

NEW YORK (Dow Jones)