TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagnachmittag im Minus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von TeamViewer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 9,91 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 9,91 EUR. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 9,83 EUR ein. Bei 10,21 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 721.892 Aktien.

Am 29.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,64 EUR. Gewinne von 37,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,70 EUR ab. Abschläge von 12,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,105 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,86 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 29.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 185,63 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,11 Prozent gesteigert.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,02 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

