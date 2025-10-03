DAX24.455 +0,1%Est505.655 +0,2%MSCI World4.336 +0,2%Top 10 Crypto16,48 +0,1%Nas22.844 +0,4%Bitcoin101.974 -0,8%Euro1,1731 +0,1%Öl64,73 +0,6%Gold3.861 +0,1%
TeamViewer im Blick

TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag gefragt

03.10.25 09:27 Uhr
Die Aktie von TeamViewer zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 8,81 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:01 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 8,81 EUR zu. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,81 EUR zu. Bei 8,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 15.538 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,64 EUR) erklomm das Papier am 29.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 54,91 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 8,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 7,04 Prozent sinken.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,105 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,33 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 185,63 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 164,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 04.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,02 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

