TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von TeamViewer hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der TeamViewer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 8,73 EUR.

Die TeamViewer-Aktie bewegte sich um 15:50 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 8,73 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 8,81 EUR. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 8,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 111.915 TeamViewer-Aktien.

Bei 13,64 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.09.2025 (8,19 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,19 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,105 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,33 EUR.

TeamViewer ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,63 Mio. EUR – ein Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

