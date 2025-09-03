TeamViewer Aktie News: TeamViewer verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen

TeamViewer im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 6,3 Prozent auf 9,14 EUR abwärts.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 6,3 Prozent bei 9,14 EUR. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 9,06 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.820.071 TeamViewer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2024 auf bis zu 13,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 49,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.08.2025 bei 8,70 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 5,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,105 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,86 EUR.

TeamViewer ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 185,63 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

