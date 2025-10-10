TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 8,62 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 8,62 EUR abwärts. Bei 8,61 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 232.255 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2024 auf bis zu 13,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,33 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,19 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,105 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 14,33 EUR angegeben.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,16 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 185,63 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 164,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,02 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TeamViewer von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TeamViewer von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren