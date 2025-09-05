TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 8,82 EUR.

Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 8,82 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 8,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,71 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 600.143 TeamViewer-Aktien.

Am 29.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,64 EUR an. 54,74 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2025 bei 8,66 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 1,82 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,105 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,86 EUR aus.

TeamViewer ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 185,63 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 164,12 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer-Aktie fällt: Zwei Großaktionäre stoßen ihre Anteile ab

Teamviewer: Risiken nicht zu unterschätzen

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor einem Jahr eingebracht