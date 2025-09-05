DAX23.670 +0,2%ESt505.378 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.063 +1,3%Nas22.040 +0,7%Bitcoin97.560 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,46 -1,7%Gold3.637 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 SAP 716460 Klarna A414N7 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Apple 865985 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX knapp in Grün -- Wall Street fester -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
DAX nach US-Inflationsdaten und EZB-Zinsentscheid volatil - 100-Tage-Linie im Blick DAX nach US-Inflationsdaten und EZB-Zinsentscheid volatil - 100-Tage-Linie im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung

TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

11.09.25 16:13 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 8,82 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
8,84 EUR -0,06 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 8,82 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 8,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,71 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 600.143 TeamViewer-Aktien.

Am 29.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,64 EUR an. 54,74 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2025 bei 8,66 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 1,82 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,105 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,86 EUR aus.

TeamViewer ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 185,63 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 164,12 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer-Aktie fällt: Zwei Großaktionäre stoßen ihre Anteile ab

Teamviewer: Risiken nicht zu unterschätzen

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu TeamViewer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
29.07.2025TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
20.06.2025TeamViewer BuyWarburg Research
06.05.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TeamViewer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen