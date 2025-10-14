TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 8,19 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 8,19 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,13 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,40 EUR. Zuletzt wechselten 506.609 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2024 auf bis zu 13,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 66,65 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 8,13 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,105 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,33 EUR.

Am 29.07.2025 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,63 Mio. EUR – ein Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

