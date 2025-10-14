TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 8,35 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 8,35 EUR. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 8,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.627 TeamViewer-Aktien.

Bei einem Wert von 13,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2024). Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 38,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 8,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2025). Mit einem Kursverlust von 1,98 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,105 EUR aus. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 14,33 EUR.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,11 Prozent auf 185,63 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. TeamViewer dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

