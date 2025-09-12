TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Montagvormittag ins Plus

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 8,94 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 8,94 EUR zu. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 8,94 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,90 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 133.143 Stück gehandelt.

Bei 13,64 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,57 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,66 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 3,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,105 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 14,86 EUR.

TeamViewer veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 185,63 Mio. EUR im Vergleich zu 164,12 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von TeamViewer.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

