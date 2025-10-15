DAX24.229 ±-0,0%Est505.620 +1,2%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,41 ±0,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.461 -1,2%Euro1,1623 +0,1%Öl62,41 +0,2%Gold4.197 +1,3%
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX leicht im Plus -- China-Exportbeschränkungen lasten auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
So bewegt sich TeamViewer

TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochmittag mit Aufschlag

15.10.25 12:04 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochmittag mit Aufschlag

Die Aktie von TeamViewer zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 8,25 EUR zu.

Aktien
TeamViewer
8,27 EUR 0,11 EUR 1,29%
Die TeamViewer-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 8,25 EUR. Bei 8,30 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 8,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 91.428 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 13,64 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 39,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2025 bei 8,13 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,45 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,105 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,33 EUR für die TeamViewer-Aktie.

TeamViewer veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 185,63 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164,12 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. TeamViewer dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu TeamViewer

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
