TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochvormittag gesucht

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 8,35 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 09:05 Uhr 0,8 Prozent. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 8,37 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 42.141 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei 13,64 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,45 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.09.2025 bei 8,19 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 1,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,105 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 14,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 185,63 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 164,12 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von TeamViewer.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,02 EUR je TeamViewer-Aktie.

