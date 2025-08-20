TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von TeamViewer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 8,99 EUR ab.

Das Papier von TeamViewer befand sich um 15:50 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 8,99 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 8,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,01 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 202.011 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,64 EUR) erklomm das Papier am 29.10.2024. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 51,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,70 EUR. Dieser Wert wurde am 01.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 3,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,113 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,79 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Am 29.07.2025 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 185,63 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,12 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

