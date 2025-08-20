DAX23.973 -0,3%ESt505.368 -0,5%Top 10 Crypto15,30 -3,8%Dow45.425 -0,5%Nas21.422 -1,3%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1694 +0,1%Öl68,10 -0,3%Gold3.438 +0,6%
Aktienkurs im Fokus

TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagnachmittag mit angezogener Handbremse

29.08.25 16:10 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagnachmittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von TeamViewer zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 9,13 EUR zeigte sich die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
9,06 EUR -0,12 EUR -1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TeamViewer-Aktie zeigte sich um 15:45 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 9,13 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 9,19 EUR. Bei 9,05 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,14 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 102.224 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 13,64 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 33,10 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 8,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,105 EUR je TeamViewer-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,79 EUR.

TeamViewer gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,14 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 185,63 Mio. EUR im Vergleich zu 164,12 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die TeamViewer-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 04.11.2026.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu TeamViewer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
29.07.2025TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
20.06.2025TeamViewer BuyWarburg Research
06.05.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.06.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

