Tencent Aktie News: Tencent wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 1,6 Prozent auf 68,43 EUR.

Um 15:50 Uhr rutschte die Tencent-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,6 Prozent auf 68,43 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tencent-Aktie bisher bei 68,38 EUR. Bei 68,38 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden heute 4.317 Tencent-Aktien gehandelt.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,99 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 9,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 45,71 EUR. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 49,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,50 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,64 CNY belaufen.

Am 13.11.2025 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 7,60 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,27 HKD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Tencent 210,74 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 181,93 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,46 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

