Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Tesco am Dienstagmittag ins Minus

Blick auf Tesco-Kurs

11.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Tesco gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Tesco-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,1 Prozent auf 4,61 GBP.

Um 11:49 Uhr ging es für die Tesco-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 4,61 GBP. Im Tief verlor die Tesco-Aktie bis auf 4,60 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,80 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.414.964 Tesco-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,81 GBP) erklomm das Papier am 11.11.2025. Gewinne von 4,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,144 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Tesco-Aktie wird bei 4,40 GBP angegeben.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.04.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.04.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,282 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.net

