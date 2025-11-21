Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Tesco im Fokus

Die Aktie von Tesco zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 4,53 GBP zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,5 Prozent auf 4,53 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesco-Aktie bisher bei 4,54 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,46 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.119.770 Tesco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 4,81 GBP markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesco-Aktie 6,10 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (3,10 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,144 GBP aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie aus.

Tesco dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.04.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 14.04.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,282 GBP je Tesco-Aktie.

