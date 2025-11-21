DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -4,0%Nas22.297 +1,0%Bitcoin73.311 -2,5%Euro1,1501 -0,3%Öl62,26 -1,5%Gold4.098 +0,5%
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Henry Schein (HSIC): 13 % EPS-Wachstum in Q3 übertrifft Erwartungen - Cloud-Technologie-Boom sichert führende Marktposition! Pivotal-Point Nachverfolgung Henry Schein (HSIC): 13 % EPS-Wachstum in Q3 übertrifft Erwartungen - Cloud-Technologie-Boom sichert führende Marktposition!
23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht 23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Tesco im Fokus

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

21.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Tesco zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 4,53 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,5 Prozent auf 4,53 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesco-Aktie bisher bei 4,54 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,46 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.119.770 Tesco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 4,81 GBP markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesco-Aktie 6,10 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (3,10 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,144 GBP aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie aus.

Tesco dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.04.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 14.04.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,282 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Tesco PLC

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesco PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen