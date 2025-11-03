DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.826 +0,4%Bitcoin92.485 -3,6%Euro1,1520 -0,1%Öl64,83 -0,4%Gold4.010 +0,2%
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Montagabend mit kaum veränderter Tendenz

03.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Texas Instruments hat am Montagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Texas Instruments-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 161,49 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
140,86 EUR 2,04 EUR 1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Texas Instruments-Aktie um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel bei 161,49 USD. In der Spitze gewann die Texas Instruments-Aktie bis auf 163,40 USD. Bei 160,11 USD markierte die Texas Instruments-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 162,31 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 507.743 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 221,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.07.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 37,28 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.04.2025 bei 139,96 USD. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 15,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,49 USD. Im Vorjahr erhielten Texas Instruments-Aktionäre 5,26 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 140,00 USD je Texas Instruments-Aktie an.

Am 21.10.2025 hat Texas Instruments in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,47 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,15 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,74 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Texas Instruments am 27.01.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Texas Instruments-Aktie in Höhe von 5,48 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

mehr Analysen