DAX24.132 +0,7%Est505.678 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,46 -3,0%Nas23.815 +0,4%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1514 -0,2%Öl64,47 -0,9%Gold4.019 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Humanoid Global A41B76 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- OpenAI sichert sich Rechenleistung von Amazon -- Rheinmetall, BioNTech, Palantir im Fokus
Top News
Eni-Aktie steigt: Gemeinsame Öl- und Gasexploration mit Petronas Eni-Aktie steigt: Gemeinsame Öl- und Gasexploration mit Petronas
Nach schwacher Vorwoche: DAX mit klarem Anstieg über 24.000-Punkte-Marke Nach schwacher Vorwoche: DAX mit klarem Anstieg über 24.000-Punkte-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Fokus auf Aktienkurs

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Texas Instruments am Nachmittag ins Minus

03.11.25 16:08 Uhr
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Texas Instruments am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 160,86 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
140,86 EUR 2,04 EUR 1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Texas Instruments-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 160,86 USD. Bei 160,79 USD markierte die Texas Instruments-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 162,31 USD. Bisher wurden heute 162.121 Texas Instruments-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 221,69 USD. Dieser Kurs wurde am 12.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 37,82 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,96 USD ab. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 12,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,49 USD, nach 5,26 USD im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 140,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Texas Instruments am 21.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,47 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 4,74 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Texas Instruments am 27.01.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Texas Instruments-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,48 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von BMW, VW & Co. im Visier: Erholung im Autosektor wieder dahin - Chiphersteller im Blick

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?

In eigener Sache

Übrigens: Texas Instruments und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Texas Instruments

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Texas Instruments

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
21.10.2020Texas Instruments kaufenJP Morgan Chase & Co.
24.07.2019Texas Instruments OutperformOppenheimer & Co. Inc.
24.07.2019Texas Instruments BuyCharter Equity
24.04.2019Texas Instruments overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
26.04.2023Texas Instruments NeutralUBS AG
21.10.2020Texas Instruments Sector PerformRBC Capital Markets
21.10.2020Texas Instruments neutralBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
21.10.2020Texas Instruments SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2020Texas Instruments UnderweightBarclays Capital
24.04.2019Texas Instruments SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Texas Instruments Inc. (TI) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen