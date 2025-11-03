Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Texas Instruments am Nachmittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 160,86 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Texas Instruments-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 160,86 USD. Bei 160,79 USD markierte die Texas Instruments-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 162,31 USD. Bisher wurden heute 162.121 Texas Instruments-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 221,69 USD. Dieser Kurs wurde am 12.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 37,82 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,96 USD ab. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 12,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,49 USD, nach 5,26 USD im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 140,00 USD.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Texas Instruments am 21.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,47 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 4,74 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Texas Instruments am 27.01.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Texas Instruments-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,48 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie
Aktien von BMW, VW & Co. im Visier: Erholung im Autosektor wieder dahin - Chiphersteller im Blick
Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot
Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?
Übrigens: Texas Instruments und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Texas Instruments
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Texas Instruments
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)
Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.01.2025
|Texas Instruments Underperform
|Bernstein Research
|23.10.2024
|Texas Instruments Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2024
|Texas Instruments Buy
|UBS AG
|24.04.2024
|Texas Instruments Verkaufen
|DZ BANK
|26.04.2023
|Texas Instruments Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2024
|Texas Instruments Buy
|UBS AG
|21.10.2020
|Texas Instruments kaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2019
|Texas Instruments Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|24.07.2019
|Texas Instruments Buy
|Charter Equity
|24.04.2019
|Texas Instruments overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2024
|Texas Instruments Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.04.2023
|Texas Instruments Market-Perform
|Bernstein Research
|26.04.2023
|Texas Instruments Neutral
|UBS AG
|21.10.2020
|Texas Instruments Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.2020
|Texas Instruments neutral
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.01.2025
|Texas Instruments Underperform
|Bernstein Research
|24.04.2024
|Texas Instruments Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.2020
|Texas Instruments Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.2020
|Texas Instruments Underweight
|Barclays Capital
|24.04.2019
|Texas Instruments Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Texas Instruments Inc. (TI) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen