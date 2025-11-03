Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Texas Instruments am Nachmittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 160,86 USD.

Die Texas Instruments-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 160,86 USD. Bei 160,79 USD markierte die Texas Instruments-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 162,31 USD. Bisher wurden heute 162.121 Texas Instruments-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 221,69 USD. Dieser Kurs wurde am 12.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 37,82 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,96 USD ab. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 12,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,49 USD, nach 5,26 USD im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 140,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Texas Instruments am 21.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,47 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 4,74 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Texas Instruments am 27.01.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Texas Instruments-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,48 USD fest.

